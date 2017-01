Mexico fordømmer Trumps grensemur

– Eg beklagar og fordømmer avgjerda USA har tatt om å fortsette bygginga av ein mur som i årevis har splitta oss i staden for å bringe oss saman, sa Peña Nieto i ein kort TV-kommentar. Det finst allereie fleire murar og gjerde langs delar av grensa mellom landa, som skal stoppe menneske frå å ta seg til USA på ulovleg vis.

Ei regjeringskjelde i Mexico seier til nyheitsbyrået AP at Peña Nieto vurderer å droppe USA-besøket sitt neste veke som følgje av mur-planane, men presidenten kommenterte ikkje desse påstandane.

Avgjerda om å byggje muren har ført til raseri i Mexico, og mange meiner at president Peña Nieto har hatt ei for mjuk linje overfor Trumps planer. Opposisjonen i Mexico har kravd at presidenten avlyser USA-reisa.

– Kunngjeringa om at muren skal byggjast før Enrique Peña Nieto skal besøkje USA er ei fornærming mot Mexico, skriv Margarita Zavala, ein potensiell presidentkandidat i 2018-valet, på Twitter.

Trump skreiv onsdag under på ein presidentordre som slår fast at arbeidet med å byggje den omstridde muren langs grensa til Mexico, skal begynne. USAs grense mot Mexico er 3.200 kilometer lang, og Trump har tidlegare anslått at muren vil få ein prislapp på opp mot 100 milliardar kroner, mens ekspertar anslår det dobbelte. Rekninga truar presidenten med å sende til Mexico.

