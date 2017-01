Lovforslag om brexit lagt fram i Parlamentet

– Det britiske folk har tatt avgjerda om å forlate EU. I dag har vi lagt fram eit lovforslag i Parlamentet som formelt vil la oss utløyse artikkel 50 innan utgangen av mars, sa brexit-minister David Davis torsdag.

Artikkel 50 i Lisboa-traktaten dreier seg om korleis land kan melde seg ut av EU.

Det britiske lovforslaget kjem etter at høgsterett i landet tysdag slo fast at Storbritannia ikkje kan innleie utmeldingsprosessen før saka er behandla i Parlamentet. Statsminister Theresa May ønskte i utgangspunktet ikkje å la dei folkevalde behandle saka.

Ifølgje Reuters skal forslaget om å starte brexit-prosessen diskuterast i Parlamentet 31. januar og 1. februar.

Det er venta at forslaget frå regjeringa kjem til å bli vedtatt med eit solid fleirtal. Dei konservative har reint fleirtal i Parlamentet, og ifølgje BBC er tidlegare statsråd Kenneth Clarke det einaste konservative parlamentsmedlemmet som har varsla at han vil stemme mot.

(©NPK)