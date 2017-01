Facebook endrar innstillingane for kva som er «populært»

Funksjonen, som blir kalla «trending topics» i den engelske Facebook-versjonen, viser lenker til emne som er populære på det sosiale nettverket. Tidlegare har funksjonen valt ut saker basert på kva flest folk deler eller kommenterer, men no skal den i staden bestå av saker som blir dekt av mange forskjellige nyheitskjelder.

Endringa blir innført for å gjere Facebook til ei meir truverdig informasjonskjelde, etter at fleire falske nyheitssaker vart spreidd under den amerikanske presidentvalkampen.

– Vi ønskjer emne som reflekterer ekte verdshendingar som blir dekt av fleire kjelder, seier visepresidenten for produkthandtering i selskapet, Will Cathcart.

Facebook kjem også til å slutte å tilpasse populært-listene etter kvar enkelt brukar. I staden vil alle som bur i same område sjå den same lista.

