Dommedagsklokka nærmare midnatt

Klokka blei torsdag stilt til to og eit halvt minutt før midnatt, noko som symboliserer at risikoen for atomkrig og andre globale katastrofar har auka.

Risikoen er no nesten like høg som under den kalde krigen på 1950-talet, ifølgje forskarane og akademikarane som «stiller» klokka. Blant dei er det 15 nobelprisvinnarar.

Grunngjevinga for å stilla klokka fram, er framvekst av nasjonalisme, eit «mørkare globalt tryggingslandskap», ein sterkare tendens til nedvurdering av vitskapeleg ekspertise, og uttalar frå president Donald Trump. Forskarane viser spesielt til uttalane til Trump om atomvåpen og klimaendringane.

– Den symbolske klokka viser at verda ikkje har noko tid å mista. Alvoret bør fall inn over også norske politikarar, seier Frode Ersfjord, dagleg leiar i Nei til atomvåpen.

Ifølgje Ersfjord er alle landa med atomvåpen i ferd med å rusta opp, noko som bidreg til auka fare for at våpena blir brukte.

