Trump-regjeringa vurderer hemmelege CIA-fengsel

I utkastet, som nyheitsbyrået AP har fått tilgang til, blir det også slege fast at fangeleiren på Guantánamo-basen på Cuba ikkje skal stengjast.

CIA dreiv tidlegare hemmelege fengsel i andre land, men desse blei stengde av president Barack Obama. I utkastet blir det bede om ei vurdering om at desse bør opnast på nytt.

Før dei hemmelege fengsla blei stengde, blei torturmetoden waterboarding brukt under avhøyr av terrormistenkte som blei teke til fange av USA. I valkampen lova Trump å ta i bruk både denne forma for vasstortur og langt verre metodar.

Etter presidentvalet har han moderert seg og sagt at påtroppande forsvarsminister James Mattis er imot bruk av tortur. Sjølv om utkastet til presidentordre opnar for nye avhøyrsmetodar, blir det slege fast at tortur ikkje skal brukast.

