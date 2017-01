Russland vil avkriminalisere visse former for familievald

Lovforslaget gjeld også slag og spark mot barn. Personar som blir funne skuldige i vald utan at det kan påvisast fysiske skadar, risikerer berre ei lita bot eller opptil 15 dagars fengsel, ifølgje forslaget.

Før det hamnar på skrivebordet til president Vladimir Putin, skal det også behandlast i det øvste kammeret i nasjonalforsamlinga.

Julia Gorunova i Human Rights Watch meiner at lovforslaget er eit stort steg tilbake for Russland, ettersom offer for familievald allereie står overfor «enorme hinder når det gjeld å få hjelp og rettferd».

Også Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland reagerer sterkt.

– Å redusere vald i heimen frå ei kriminell til ei administrativ misferd med svakare reaksjonar for gjerningspersonar, vil vere eit tydeleg teikn på tilbakegang i den russiske føderasjonen, skriv Jagland i ei fråsegn.

Han oppfordrar samtidig leiarane i begge kammer i nasjonalforsamlinga til å «styrke retten for russiske familiar til å leve utan vald og truslar» i staden for å svekkje den.

(©NPK)