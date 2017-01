May lovar kvitbok om Brexit

– Eg innser at Underhuset ønskjer å sjå planen skildra i ei kvitbok, noko vi skal gjera, sa May i parlamentet onsdag.

Ein talsmann for Labour, Keir Starmer, seier seg godt nøgd med at May no gjev etter for kravet til opposisjonen og orienterer om korleis ho vil leggja opp utmeldingsprosessen.

Starmer ber samtidig May leggja fram kvitboka før ho løyser ut artikkel 50 i Lisboa-traktaten og den formelle utmeldingsprosessen tek til, noko ho har lova å gjera innan utgangen av mars.

