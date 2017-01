Island bøyer seg for økologikrava til EU

NTB får torsdag ettermiddag stadfesta frå utanriksdepartementet på Island at den nye regjeringa i landet har bestemt seg for å gje slepp på krava om tilpassingar i forordninga til EU for produksjon og merking av økologiske produkt.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er svært nøgd.

– Dette er veldig bra for mange av produsentane våre, som har levd i utryggleik og uvisse fordi fleire og fleire land har boikotta import av norsk økologisk laks, seier Sandberg til NTB.

– Vi er klar til å implementera dette regelverket så fort som mogleg. Vi har berre venta på Island, seier Sandberg.

