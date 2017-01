EU nektar å skåne Noreg i strid om økolaks

Det er den krystallklare beskjeden frå EU-kommisjonen etter at Belgia blæs nytt liv i striden i førre veke.

– Faktum er at Noreg og Island må innlemme EUs økologiforordning i EØS-avtalen. For å sikre harmonisert gjennomføring av EUs lover og hindre skeivheiter i marknaden bør alle medlemsland ta grep for å hindre at oppdrettsprodukt frå Noreg blir marknadsførte som økologiske, seier ein talsperson for EU-kommisjonen.

Belgiarane tok opp saka i EUs spesialkomité for landbruk. Der fekk dei full støtte frå EU-kommisjonen.

– Kommisjonen minna medlemslanda om deira plikt til å handheve EUs forordningar, seier talspersonen.

Belgiarane vil nekte norske oppdrettarar å merke produkta sine som økologiske. På møtet i førre veke oppfordra dei alle andre medlemsland til å gjere det same.

Striden har gått føre seg heilt sidan EUs økologireglar vart vedtatt i 2008. Noreg kravde lenge eit unntak frå reglane for å kunne fortsette med spaltegolv i sauefjøs, men valde i haust å gi opp.

– Noreg er klar til å innlemme EUs økologiregelverk i EØS-avtalen. Men vi må vente på at Island er klar til å gjere det same, forklarar fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Grunnen er at det krev semje for å få innlemma den ni år gamle rettsakta i EØS. Island krev framleis tilpassingar, noko EU-kommisjonen nektar å gå med på.

