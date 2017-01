EU-kommisjonen vil la grensekontrollen halda fram

Tilrådinga få EU-kommisjonen er at alle dei fem Schengen-landa som har innført mellombels grensekontroll i kjølvatnet av flyktningkrisa – Danmark, Noreg, Sverige, Tyskland og Austerrike – bør få halda fram med dette i ytterlegare tre månader når grensekontrollen i dag går ut den 12. februar.

Det er EUs ministerråd som tek den endelege avgjerda i saka.

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos strekar under at grensekontrollen ikkje kan halda fram for alltid.

– Dette er ekstraordinære tiltak som er innført fordi vi er i ein ekstraordinær situasjon, seier han.

«Siste utveg»

Ifølgje Avramopoulos er målet å fasa ut kontrollen «så snart som mogleg», slik at EU kan gå tilbake til normalen, som er fri ferdsel over grensene internt i Schengen.

– Men trass framstega som er gjort dei siste månadene, er situasjonen framleis ikkje normalisert. Det er grunnen til at vi i dag rår til ei forlenging i ytterlegare tre månader, forklarer han.

Ifølgje innvandringskommisæren skal grensekontrollen berre halda fram så lenge som nødvendig, og berre som «ein siste utveg».

– Vi ber eksplisitt landa om å vurdera andre alternativ, som politikontrollar i nærleiken av grensene, seier Avramopoulos.

Det er mangelfull kontroll på yttergrensene i EU i Hellas som er den konkrete grunngjevinga for at EU har godteke mellombels kontroll på dei indre grensene.

Talet på ulovlege innvandrarar og asylsøkjarar som kjem til Hellas, er framleis høgt, peikar EU-kommisjonen på. Samtidig er situasjonen sårbar på Balkan.

Opp til vurdering i Noreg

Den norske grensekontrollen gjeld ferjer som kjem til Noreg frå Danmark, Sverige og Tyskland. Kontrollen blei innført i november 2015 og har sidan blitt forlengd i fleire omgangar.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) seier han no vil vurdera nøye om Noreg skal halda fram med kontrollen, som har tært på politibudsjetta.

– Det blir alltid gjort ei konkret vurdering av relevante forhold før ei avgjerd om eventuelt å forlengja den indre grensekontrollen, og det vil vera tilfellet også denne gongen, seier Amundsen.

Ifølgje han er Noreg i tett dialog med den fire andre Schengen-landa, spesielt Danmark og Tyskland.

(©NPK)