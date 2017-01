ESA krev tilbakemelding om verftssaka i april

Det kjem fram i svaret til ESA på eit brev som Arbeids- og sosialdepartementet sende til kontrollorganet i Brussel sist veke.

Striden gjeld utstasjonerte arbeidstakarar frå andre EØS-land som er tilsett på verft, på byggjeplassar og i reinhaldsbransjen i Noreg. ESA meiner deler av det norske regelverket for slike arbeidstakarar er i strid med EØS-avtalen. Svaret frå Noreg til ESA har vore å be om meir tid til å la partane i arbeidslivet finna ei løysing sjølv.

– Vi er glade for at ein på norsk side meiner det er mogleg å finna ei løysing innanfor rammene av utstasjoneringsdirektivet i EØS-avtalen. No ser vi fram til kva prosessen mellom partane i arbeidslivet vil føra til, og har bedt om ei orientering i april om framdrifta i arbeidet, seier ESAs president Sven Erik Svedman.

I brevet til Noreg ber ESA om ei tilbakemelding innan 10. april. ESA ber i tillegg om ein rapport frå utvalet som Norsk Industri og Fellesforbundet har sett ned for å prøva å finna løysingar. Dette utvalet skal etter planen avslutta arbeidet sitt innan 1. mai.

Håpet er at forhandlingane skal leia fram til ei løysing i samband med tariffoppgjeret i 2018.

