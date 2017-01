Bilbombe mot hotell i Mogadishu

Det er førebels ikkje kjent om nokon er drepne eller såra i angrepet.

Ein antatt sjølvmordsbombar detonerte onsdag morgon ei sprengladning i ein bil som stod parkert ved porten til Dayah Hotel i sentrum av Mogadishu.

Like etter storma fleire personar som er mistenkte for å høyre til ekstremistgruppa al-Shabaab, hotellet. Augevitne fortel at det kunne høyrast fleire skotsalvar.

Dayah Hotel er populært og blir ofte brukt av forretningsfolk, politikarar og offentleg tilsette.

