Amerikanske forskarar fryktar større stigning av havnivået

Årsaka er nye undersøkingar som tyder på at isen på Grønland og i Antarktis kan smelta raskare enn ein tidlegare har rekna med.

Tidlegare rekna National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) med at havnivået vil stiga mellom 10 centimeter og 2 meter innan 2100. No er dette heva til mellom 30 centimeter og 2,5 meter.

Det øvste overslaget blir sett på som lite sannsynleg, men kan likevel ikkje sjåast bort frå.

– Nye resultat knytt til ustabiliteten til isdekket i Antarktis tyder på at eit slikt utfall kan vera meir sannsynleg enn ein tidlegare har rekna med, seier William Sweet, som har leidd arbeidet med den nye rapporten til NOAA om havnivåstigninga.

Utrekningar av havnivået over 80 år fram i tid er naturleg nok usikre. FNs klimapanel reknar med at havet vil stiga mellom 30 centimeter og 1 meter.

