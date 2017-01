– 2.700 innbyggjarar returnerer til Mosul

– Vi fraktar no 500 familiar, rundt 2.700 menneske, tilbake til dei frigjorde heimane sine, seier den lokale tenestemannen Mustafa Hamid Sarhan, som er utstasjonert i flyktningleiren Khazir søraust for Mosul, til nyheitsbyrået AFP.

Minst 50 bussar stod onsdag klare til å frakta dei 500 familiane med telt og eigendelar. Blant dei var den 45 år gamle kvinna Dhabbah Mohhammed Khader, som gledde seg til å reisa heim saman med dei to sønene sine.

– Eg er så glad for at vi endeleg har blitt kvitt IS. No kan vi reisa heim, sa ho, mens tårene trilla nedover ansiktet.

Ifølgje FN er over 180.000 personar blitt drivne på flukt frå Mosul sidan offensiven starta 17. oktober. Minst 22.000 personar har sidan reist tilbake til bustadene sine i byen, ifølgje FN-tal.

Sarhan opplyser at styresmaktene har gjennomført to returar kvar veke frå Khazir og frå flyktningleiren Hasansham til Mosul.

– Dette er den største bølgja til no, sa Sarhan onsdag om returen av dei 2.700 personane.

Irakiske styresmakter har kunngjort at heile Aust-Mosul er teken tilbake frå IS og at IS er drivne bort frå den austlege delen av byen. I bydelane vest for elva Tigris går det framleis føre seg kampar.

(©NPK)