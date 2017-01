TPP-medlemmer vil halde avtalen i live utan USA

Japans finansminister Taro Aso sa på ein pressekonferanse tysdag at landet kjem til å jobbe vidare med dei attverande TPP-medlemmene for å fremme frihandel.

– Eg trur at USA også ser betydinga av frihandel. Så det er viktig med framleis tett kommunikasjon med Washington, sa Japans utanriksminister Fumio Kishida.

President Trumps ordre om å trekkje landet frå TPP har ført til reaksjonar frå dei attverande medlemmene.

– Det er svært skammeleg, men ikkje uventa, var Australias handelsminister Steve Ciobos reaksjon på Trumps avgjerd.

Australias statsminister Malcom Turnbull kritiserer også Trump:

– Tru meg, proteksjonisme er ikkje ein stige som hjelper deg å komme ut av ein låg vekstfelle. Det er ein spade for å grave deg djupare, sa Turnbull.

Australia har allereie vore i samtaler med Canada, Mexico, Japan, New Zealand, Singapore og Malaysia om å jobbe for eit alternativ, seier Ciobo. New Zealands handelsminister Todd McClay seier landet er klar til å satse på TPP med dei medlemmene som er att.

Dei som står att Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam. TPP-avtalen vart signert i 2016, men er enno ikkje ratifisert.

Trump signerte ordren i Det kvite hus måndag, og han følgde dermed opp lovnadane om å føre ei meir proteksjonistisk linje og trekkje seg frå frihandelsavtalar. Ifølgje Trump truar frihandelsavtalar amerikanske arbeidsplassar.

