Seks omkom då redningshelikopter styrta i Italia

Helikopteret sende ut nødsignal, og kort tid etter blei det høyrt ein kraftig eksplosjon. Det var ute på oppdrag for å henta ein skadd skiløpar ved skistaden Campo Felice då det styrta. Ifølgje ikkje stadfesta meldingar er skiløparen blant dei omkomne.

Årsaka til styrten er ikkje kjend. Vêret i området er dårleg med mykje tåke. Skianlegget ligg på 710 meters høgd, men fleire av løypene startar på over 2.000 meters høgd.

Campo Felice ligg i same området som høgfjellshotellet Rigopiano som blei gravlagt av eit stort snøras sist veke. Politiet strekar under at helikopterulykka ikkje har nokon samanheng med oppdrag i samband med jordskjelva eller snøraset som ramma Abruzzo-regionen for ei veke sidan.

