Nederlag for May om brexit-prosess

Den britiske regjeringa har argumentert for at det er unødvendig med ei avstemming i Parlamentet før artikkel 50 i Lisboa-traktaten blir utløyst, og rettsavgjerda er derfor eit nederlag for statsminister Theresa May.

Artikkelen må utløysast før Storbritannias formelle utmeldingsprosess frå EU kan starte.

Det at Parlamentet må behandle saka, vil kunne føre til forseinkingar.

(©NPK)