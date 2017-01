Mattis lovar støtte til Nato

I ein samtale med Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg lovar Mattis full støtte.

– Dei to leiarane diskuterte betydinga av delte verdiar, og Mattis la vekt på at han alltid vil vende seg mot Europa først når USA søkjer allierte, seier talsmann Jeff Davis i det amerikanske forsvarsdepartementet.

USAs president Donald Trump har fleire gonger stilt seg kritisk til Nato og blant anna kalla organisasjonen «forelda». Fredag tar Trump imot Storbritannias statsminister Theresa May, og May har sagt at ho vil diskutere betydinga av Nato og EU med den nye presidenten. May sa søndag at ho trur Trump vil innsjå kor viktig Nato er.

– Eg er også sikker på at USA vil anerkjenne kor viktig samarbeidet vi har i Europa er for å sikre vårt felles forsvar og felles sikkerheit, sa May.

