Irak hevdar å ha frigjort Aust-Mosul

– Einingane frå 9. panserdivisjon har frigjort al-Rashidiyah, heiter det i ei kunngjering frå det irakiske forsvaret.

– Det irakiske flagget er heist på austbreidda av Tigris, som no er heilt frigjort, heiter det vidare.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS kontrollerer framleis den vestlege delen av Mosul, som er delt i to av elva Tigris.

Statsminister Haider al-Abadi proklamerte allereie i sist veke at Aust-Mosul var frigjort, og måndag hevda forsvarsdepartementet i Bagdad det same, for deretter å trekkja tilbake meldinga.

IS tok kontroll over Mosul sommaren 2014. I oktober i fjor starta irakiske regjeringsstyrkar og alliert milits, med luftstøtte frå den USA-leidde koalisjonen, ein storoffensiv for å erobra tilbake millionbyen.

(©NPK)