Hauglie trur på løysing i verftssaka

Hauglie var onsdag på det første besøket sitt i Brussel som statsråd. Der heldt ho eit langt møte med representantar frå LO, NHO og KS, og verftssaka var eitt av fleire tema som kom på bordet.

Hauglie seier ho har stor tro på at forhandlingar mellom LO og NHO kan føra fram til ei løysing.

– Eg opplever at vi er samde om at partane no først tek ein runde seg imellom og forhandlar. Det aller beste vil vera om partane som har inngått denne avtalen og forvaltar han, også kan sjå på korleis avtalen kan gjerast i tråd med EØS-avtalen. Vi ønskjer å gje partane litt betre tid, seier ho.

Striden gjeld utstasjonerte arbeidstakarar frå andre EØS-land som er tilsett på verft, på byggjeplassar og i reinhaldsbransjen i Noreg.

Overvakingsorganet til Efta, ESA, meiner deler av det norske regelverket er i strid med EØS-avtalen og har no opna sak for å granska saka nærmare. Svaret til Hauglie til ESA har vore å be om meir tid til å la partane i arbeidslivet finna ei løysing sjølv.

– Viss det ikkje fører fram, må vi vurdera ytterlegare steg frå styresmaktene si side, men no må vi først la partane få lov til å arbeida saman og sjå kva dei kan løysa i fellesskap, seier Hauglie.

