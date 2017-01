FN vil forsterke styrken i Sør-Sudan

FN vil forsterke sikkerheitssituasjonen i det krigsherja afrikanske landet. I ei pressemelding ber også Tryggingsrådet om tilgang for humanitær hjelp. Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft seier han fryktar vidare valdshandlingar i den ferske nasjonen, og at kampane kan resultere i folkemord.

Etter at konflikten i landet braut ut i desember 2013 har over tre millionar sørsudanarar blitt tvungne på flukt. Dette inkluderer nesten to millionar som er internt fordrive, og over éin million som har flykta til nabolanda.

