Dødstalet stig etter snøskredet i Italia

Redningsmannskap har lokalisert ytterlegare fem omkomne i den snødekte hotellbygningen. Hjelpearbeidet held fram tysdag i håp om å finne personar som framleis kan vere i live, seks dagar etter skredet som gjekk onsdag førre veke.

Elleve personar er så langt funne i live etter skredet som trefte Hotel Rigopiano, eit firestjerners skihotell i småbyen Farindola i Abruzzo-regionen i det sentrale Italia.

Måndag vart tre kvite fårehundkvelpar redda ut av hotellbygningen. Kvelpane vart funne under snømassane og gav leitemannskapa nytt håp om å finne fleire overlevande. Fabio German, ein talsmann for brannvesenet, seier dei tre kvelpane har vist at det er mogleg å overleve under snømassane.

Samtidig understrekar redningsmannskapa at dei tre kvelpane vart funne i eit rom langt unna der dei antar at dei sakna kan ha opphalde seg.

