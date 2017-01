– Merkel mest utsett for desinformasjon

EU-arbeidsgruppa vart nedsett i 2015 for å nedkjempe propaganda, med falsk informasjon spreidd frå Russland som eitt av hovudfokusa. Den har komme fram til at Merkel har vore målet for fleire kampanjar som spreidde feilinformasjon.

Blant dei falske nyheitssakene ekspertane har komme over, er artiklar som hevdar at Merkel kjende mennene som utførte terrorangrepa i Paris og Brussel i 2015 og 2016, og at ho skal ha posert på selfies med dei.

Totalt har arbeidsgruppa leitt opp 2.500 eksempel på desinformasjon på 18 språk. Dei seier samtidig at det mest sannsynleg dreier seg om mange fleire tilfelle.

Kjelda, som ikkje ønskte å bli identifisert, sa at i tillegg til Merkel, er også Frankrike og Nederland sannsynlege mål for falske nyheiter, ettersom det går mot val i begge landa.

Arbeidsgruppa, med namnet East Stratcom, vart oppretta av EUs utanriksteneste EEAS, og får hjelp frå ekspertar, journalistar, tenestemenn, tankesmier og organisasjonar frå meir enn 30 land til å knuse mytar og faktasjekke artiklar.

