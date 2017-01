«La La Land» får flest Oscar-nominasjonar

«La La Land» er nominert til beste film. Ryan Gosling, som spelar i filmen, er nominert til beste mannlege skodespelar. Emma Stone, som også spelar i filmen, er nominert til beste kvinnelege skodespelar.

To låtane til filmen er nominerte til beste song. Filmen er også nominert til beste regi, kinematografi, produksjon, kostyme og lyd.

Nominasjonane blei kunngjort tysdag, to veker etter at «La La Land» stakk av med sju prisar av sju moglege under Golden Globe-utdelinga.

Scifi-filmen «Arrival» og dramafilmen «Moonlight» har begge fått åtte Oscar-nominasjonar.

Oscar-prisane blir delte ut 26. februar.

