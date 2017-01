«Kongens nei» blei ikkje Oscar-nominert

Den norske filmen kjempa om nominasjonen mot åtte andre filmar.

«Tanna» frå Australia, «"Under sanden» frå Danmark, «Min pappa Toni Erdmann» frå Tyskland, «Forhushande» frå Iran, «"En mann ved navn Ove» frå Sverige er filmane som skal kjempa om statuetten.

«It's Only the End of the World» frå Canada, «Paradise» frå Russland, og «Løvetannbarn» frå Sveits nådde på same måten som den norske filmen ikkje opp.

(©NPK)