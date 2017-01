Vil bruke anleggsmaskiner i leiteaksjonen i Italia

– Hjelpemannskapa jobbar med ein hypotese om at snømengdene som trefte hotellet 18. januar ikkje har nådd alle delane av hotellet og at det framleis kan vere overlevande der inne, seier talsperson for brannvesenet Luca Cari.

Høgfjellshotellet Rigopiano i Abruzzo-regionen vart dekt av snø då skredet gjekk onsdag. Så langt er seks personar bekrefta omkomne og elleve personar redda ut.

– No jobbar vi mot klokka, seier Cari måndag, fem dagar etter at skredet gjekk.

– Vi veit at vi er nøydde til å arbeide hurtig, men dette er eit element som ikkje enkelt lar seg jobbe i.

