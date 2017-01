Palestinarar  rår USA frå å flytte ambassaden

– Palestinarar og den arabiske verda må vise motstand no, slik at USA ikkje trur at dei kan ta ei slik avgjerd utan at folk vil protestere, seier Saeb Erekat, nestleiar i president Mahmoud Abbas Fatah-parti.

Å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem vil med palestinske auge vere ei svært symbolsk og politisk motivert handling.

Islamistgruppa Hamas har også åtvara USA om at det kan bli farleg å flytte ambassaden til Jerusalem, som dei omtaler som okkupert.

Ordføraren i Jerusalem, Nir Barkat, bekreftar at USA vurderer å flytte ambassaden.

– Dei har fleire område i Jerusalem som kunne fungert, men ein ambassade kan ikkje flyttast på ein dag, seier ordføraren.

Det kvite hus melde søndag at dei diskuterer flytting av ambassaden, men at diskusjonane er på eit tidleg stadium. President Donald Trump har fleire gonger lova å flytte ambassaden til Jerusalem.

Israel reknar byen for å vere sin hovudstad, men palestinske styresmakter ønskjer å gjere Aust-Jerusalem til sin hovudstad ved ei eventuell tostatsløysing. Derfor ville det bli sett på som favorisering av ei side i konflikten om USA la sin ambassade i Israel i Jerusalem.

(©NPK)