Militærhelikopter styrta i Kamerun – seks omkom

Oberst Jacob Kodji, tre høgtståande tenestemenn og to frå mannskapet døydde i styrten nær byen Bogo søndag, melder kamerunske styresmakter. Styrken var på eit oppdrag knytt til kampen fleire afrikanske troppar deltar i mot islamistgruppa Boko Haram.

Boko Haram svor i mars 2015 truskap til Den islamske staten (IS) og deira kalifat. Over 20.000 menneske har blitt drepne av gruppa. Afrikaunionen (AU) ser gruppa som ein regional trussel og sette i 2015 inn ein styrke på 7.500 soldatar for å kjempe mot dei.

