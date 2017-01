Valtaparen i Gambia får kniven på strupen

En fleirnasjonal afrikansk styrke har allereie rykt inn i landet.

President Alpha Condé i Guinea og president Mohamed Ould Abdel Aziz i Mauritania kom fredag til den gambiske hovudstaden Banjul for å prøve å få Jammeh til å skifte meining.

Eigentleg var den siste fristen sett til klokka 12, lokal tid. Men som tidlegare fristar vart han utsett, sidan presidentane ikkje kom seg av garde før seint på formiddagen.

– Ei fredeleg løysing er absolutt i vår interesse. Vi har nok konfliktar i Afrika som det er, sa Aziz før han og Condé sette seg på flyet til Banjul.

Så langt har Jammeh klamra seg til makta sjølv om han tapte presidentvalet for halvannan månad sidan.

I forhandlingar med den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas torsdag skal han ha godtatt å trekkje seg på to vilkår: Amnesti for alle brotsverk han måtte ha gjort seg skuldig i dei 22 åra han har sete ved makta, og at han får lov til å bli buande i Gambia.

(©NPK)