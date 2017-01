Protestar og feiring av Trump

Det er planlagt protestar, men også feiring, over heile verda.

Demonstrantar prøvde allereie i morgontimane fredag å sperre fleire av portane inn til den store innsetjingsseremonien like ved kongressbygningen, mens væpna politi prøvde å hjelpe dei som hadde billettar.

Koalisjonen DisruptJ20, som har namnet sitt frå datoen for innsetjinga, har lovd å gjere alt dei kan for å stanse seremonien, sjølv om dei skulle bli arresterte. Utover formiddagen var det kaos i gatene, mens svartkledde aktivistar knuste vindauge og vart jaga av politiet.

Køane for å komme inn strekte seg over fleire kvartal fordi demonstrantar sperra inngangane. Ved ein av inngangane hadde demonstrantane kledd seg i oransje kjeledressar for å minne om fangeleiren på Guantánamo-basen på Cuba.

Black Lives Matter og ein rad feministgrupper har også gjort det klart at dei har tenkt å vere på plass.

Skodespelarar

Demonstrasjonane mot Trump byrja allereie torsdag kveld da borgarmeistrar, skodespelarar og tusenvis av newyorkarar møtte opp utanfor Trump Tower i New York.

Blant dei var Robert De Niro, Sally Field og Mark Ruffalo. Alec Baldwin møtte opp med ein av sine kjente parodiar frå Saturday Night Live, mens filmskaparen Michael Moore talte.

– Han har ikkje mandat til å styre. Vi er fleirtalet. Ikkje gi opp, eg gir ikkje opp. Han vil ikkje vare i fire år, ropte Moore til folkemengda. Han viste til at Trump ikkje fekk fleirtalet av stemmene ved valet i november.

Moore skulle etter planen også tale ved eit arrangement i Washington samtidig med at Trump blir tatt i eid som ny president.

Torsdag kveld var det demonstrasjonar i Washington òg, utanfor eit arrangement for Trump i det nye Trump-hotellet.

Kvinnemarsj

Men den største demonstrasjonen skjer laurdag når ein massiv kvinnemarsj er planlagt. Ifølgje styresmaktene i byen kjem det 1.800 bussar, noko som betyr at 100.000 menneske kan vere på veg, berre med buss.

I London samla rundt 200 aktivistar seg ved ni bruer over Themsen med banner som ber om «Bruer, ikkje murar» og «Samling mot islamofobi».

Ein av arrangørane, Sophie Dyer, seier at markeringa «ikkje berre er imot Trump, men òg mot brexit, fordi vi føler at verda er i ferd med splittast gjennom høgreekstrem politikk».

På Filippinane samla hundrevis av demonstrantar seg utanfor den amerikanske ambassaden, og det same gjorde andre Trump-motstandarar i hovudstaden Colombo på Sri Lanka.

Feiring

Det var likevel òg dei som feira at Trump no tar over som ny president.

Ein av buddhistorganisasjonane på Sri Lanka ønskjer Trump velkommen i ein heilsides annonse i ei avis, mens ei høgreekstrem hindugruppe i India sa seg klar til å feire «kroninga» av Trump.

I Budapest planla tilhengjarar av statsminister Victor Orban eit gateparty under innsetjinga av Trump fredag ettermiddag.

Blant dei fem som skulle tale, var skribenten Zsolt Bayer, som er kjent for hatske innlegg om romfolk og migrantar.

(©NPK)