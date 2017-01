Opp mot 117 sivile drepne av Obamas dronar

USA gjennomførte 526 antiterrorangrep, inkludert angrep gjort med ubemanna dronar, mellom januar 2009 og desember 2016, ifølgje ein rapport lagt fram av den amerikanske etterretningstenesta National Intelligence.

Rapporten nemner ikkje kvar angrepa skjedde, men forsvarsdepartementet og CIA har hatt nærvær i Pakistan, Jemen, Somalia og Libya. Tala inkluderer ikkje angrep gjort i Irak, Syria og Afghanistan, som USA reknar som aktive krigsområde.

Mellom 2.803 og 3.022 krigarar involvert i kamphandlingar og mellom 64 og 117 sivile vart drepne i Obamas åtteårsperiode.

Rapporten er lagt fram etter at menneskerettsgrupper og andre frivillige organisasjonar har kritisert Obama-administrasjonen for å ikkje ha komme med nok informasjon om USAs dødbringande utanlandsoperasjonar. Dei meiner også at USAs sivile tapstal er underrapporterte.

Organisasjonane er også bekymra for at president Donald Trump vil gjennomføre fleire droneangrep, med liten kontroll frå Kongressen og rettsstellet.

(©NPK)