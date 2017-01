Forhandlingar i Gambia

I staden for militær inngrep for å tvinge Jammeh til å gi seg, blir det no samtaler for å be han forlate landet, opplyser den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS.

– Samtalane skal leiast av presidenten i Guinea, Alpha Condé, i Banjul fredag morgon. Dersom Jammeh ikkje har gått med på å forlate Gambia innan klokka 12, vil vi definitiv gripe inn militært, seier ECOWAS-leiar Marcel Alain.

Presidenten hadde opphavleg frist til midnatt, natt til torsdag, med å gi frå seg makta.

