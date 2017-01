«El Chapo» utlevert til USA

Guzman vart ifølgje det mexicanske utanriksdepartementet torsdag utlevert til USA der han er ettersøkt for blant anna narkotikasmugling. Guzman skal vere sett på eit fly til New York der han risikerer livstid om han blir kjent skuldig.

Joaquin Guzman, kjent under tilnamnet «El Chapo», er ein av Mexicos mest kjente narkobaronar og leiar for det mektige Sinaloa-kartellet, som har smugla store mengder kokain, marihuana og metamfetamin til USA. Han har til no sete i eit høgsikkerheitsfengsel etter at han vart arrestert i januar i fjor etter ei spektakulær rømming året før. Narkobaronen har to gonger rømt frå fangenskap, ei av gongene gjennom ein tunnel hjelparane hans hadde grave.

Guzman er blant anna sikta for å stå bak eit narkotikakartell med tusen medlemmer og verdiar for milliardar av dollar. I tillegg skal han ha brukt leigemordarar til kidnapping, drap og tortur.

Formuen til Guzman er anslått til 8 milliardar kroner.

