Noreg lovar 800 millionar til nytt skogfond

Målet med det nye fondet er å bidra til at landbruket blir meir effektivt i område som allereie er avskoga, i staden for at endå meir skog blir hogd ned.

– Framtida avheng av vår felles vilje og evne til å beskytte og restaurere tropiske skogar og torvmyrer. Samtidig må vi auke matvareproduksjonen i verda for å møte den veksande globale etterspørselen, seier statsminister Erna Solberg (H).

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kallar det «nybrotsarbeid» i klimapolitikken.

– Det skal bli meir lønnsamt å spare skogen og satse på produksjon av råvarer som ikkje raserer skog eller pressar vekk lokalbefolkning, seier han.

Noreg har så langt gitt støtte til statar for å få ned avskoginga, men no skal pengane gå direkte til selskap og bønder. Mottakarane må underteikne på at dei ikkje skal hogge meir skog. I bytte får dei kapital og ekspertise.

Føresetnaden for det norske bidraget er at andre stiller opp som forventa. Målet er å få fondet i drift innan juni.

Dei norske pengane blir henta frå regnskogsatsinga, som har ei ramme på opp mot 3 milliardar kroner i året. Denne ramma blir ikkje auka.

