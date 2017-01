Lambada-songaren funnet død i Brasil

Politiet opplyser at Braz vart funnen i kystdistriktet Saquerema nær Rio de Janeiro, men kan ikkje gi fleire opplysningar. Årsaka til dødsfallet er ikkje kjent, men media i Brasil fortel at songaren vart funnen i ein bil som stod like ved staden der han budde, og som var heilt utbrent.

Braz (63) song med den franske gruppa Kaoma på storhiten frå 1989.

