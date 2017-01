IS har mista ein tredel av områda sine på to år

Meir enn halvparten av areala vart tatt frå IS i fjor, ifølgje analysebyrået IHS Markit si konfliktovervaking:

– IS har aldri tidlegare mista grepet om så store område som i 2016, inkludert nøkkelområde som var sentrale for gjennomføringa av deira plan for opprettinga av ein eigen stat, seier Columb Strack i IHS Markit.

Rapporten vart lagt fram torsdag og viser at områda til IS krympa frå 90.800 til 78.000 kvadratkilometer i 2015 og vidare ned til 60.400 i 2016. Områda som no blir kontrollerte av ekstremistgruppa er på storleik med Buskerud og Oppland fylke, mens arealet dei har tapt er litt større enn Hedmark.

Irakiske styrkar kjempar for tida for å drive IS ut av byen Mosul, og Strack seier analytikarane reknar med at dei vil ha klart det før halve 2017 er omme. Ifølgje analytikarane vil det bli mykje meir utfordrande å ta tilbake IS' hovudsete Raqqa, nord i Syria.

– IS vil neppe gi seg der utan å kjempe hardt først. Det vil truleg krevje ein massiv intervensjon med hovudaktørane involvert, USA, Tyrkia, Russland og den iranskstøtta regjeringsstyrken til Syria, dersom IS skal drivast ut i 2017.

(©NPK)