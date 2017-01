Høghus i Teheran sentrum kollapsa etter brann

Den kjente 17 etasjar høge Plasco-bygningen ligg midt i Teheran, litt nord for basarane i den iranske hovudstaden. Det braut ut brann i bygningen torsdag, og iransk fjernsyn viste korleis brannmannskapa jobba for å få brannen under kontroll, då bygningen på nokre sekund kollapsa. Tjukk røyk steig opp frå staden, og sjokkerte tilskodarar gret av redsel.

Minst 38 menneske skal vere skadde. Det er uvisst kor mange som kan vere fanga i ruinane.

Plasco-bygningen vart bygt tidleg på 1960-talet. Den var på den tida Teherans høgste bygning.

