Røde Kors: Minst 70 drepne i feilbombing i Nigeria

Det var luftvåpenet i Nigeria som bomba flyktningleiren tysdag. Flygarane skal ha trudd at dei bomba éin av leirane til Boko Haram. I staden råka angrepet menneske på flukt frå den ytterleggåande islamistgruppa.

Ifølgje ICRC har 46 personar fått så store skadar at dei treng umiddelbar evakuering. Dei får no behandling under open himmel under svært dårlege forhold, noko som aukar risikoen for at fleire av dei vil døy.

I ei fråsegn onsdag uttrykkjer organisasjonen sjokk over at sivile og seks Røde Kors-arbeidarar blei drepne i angrepet, som skjedde i Rann, nær grensa til Kamerun.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch meiner angrepet utgjer eit brot på folkeretten.

