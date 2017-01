Presidentperioden til Jammeh forlengde i tre månader

Den valde presidenten Adama Barrow gjorde det likevel klart at han formelt vil ta sin plass som president torsdag, anten Jammeh går av eller ikkje.

– Vår framtid startar i morgon, tvitra Barrow onsdag.

For eigen tryggleik oppheld Barrow seg i nabolandet Senegal fordi Jammeh nektar å gå av, og det er uklart korleis ei formell innsetting av Barrow skal skje.

Samstundes varslar Nigeria at dei sender eit krigsskip til Gambia for «å trene». Ei rekkje afrikanske land har prøvd å overtale Jammeh til å gå av etter at han tapte valet, og dei truar med militærinvasjon for å jage han på flukt.

I mellomtida blir tusenvis av britiske og nederlandske turistar henta ut av spesielle charterflygingar etter at styresmaktene i landa åtvara mot å reise til Gambia.

