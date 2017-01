Kina stoppar smog-varsling frå meteorologar

Beskjeden kjem etter at helseskadeleg smog i fleire kinesiske byar har ført til stengde skular og innstilte flyavgangar i dei første vekene i år. I staden får lokale meteorologiske institutt sende ut «tåkevarsel» når sikten blir dårlegare enn 10 kilometer, heiter det i kinesiske medium. Fleire meteorologar har allereie vore forsiktige med å sende ut varsel om smog, i frykt for å skade den økonomiske aktiviteten.

Årsaka til endringar er ifølgje styresmaktene at meteorologane ofte er ueinige om når det skal sendast ut varsel. Ansvaret for dette vil heretter bli samla i eit enkelt organ, skriv nettstaden The Paper.

Ifølgje den amerikanske ambassaden har partikkeltettleiken i lufta i Beijing blitt målt til 345 mikrogram per kubikkmeter, langt over tilrådingane frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) som har ein maksgrense på 25.

