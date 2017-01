Joe Biden: – Russland er den største trusselen

På Verdens økonomiske forum i Davos heldt Biden onsdag sin siste store tale som amerikansk visepresident. Han hevda at Russland vil prøve å påverke komande europeiske val med eitt mål for auget: Å bryte ned den liberale verdsordenen.

For å underbyggje påstanden peikte han både på den militære innblandinga til Russland i Ukraina og hackinga under valkampen i USA, som Russland har fått skulda for.

– Det vil skje igjen. Det lovar eg dykk, sa Biden til politikarar og næringslivsleiarar som deltek på møtet i den sveitsiske alpebyen.

Han meiner USA og Europa må stå saman for å verne liberale verdiar, eit samarbeid som ikkje minst blir sikra gjennom det felles engasjementet i Nato.

– Det er same nasjonalistiske tankar no som stengde land inne før andre verdskrigen. Å stengje porten og byggje murar gir falsk tryggleik. Under president Putin har frykta for dette blitt sterkare, sa Biden.

