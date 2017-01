Bush senior overført til intensivavdeling

Kona Barbara (91) er også innlagt på sjukehus som følgje av kraftig hoste og utmatting.

Bush senior, som var president i USA frå 1989 til 1993, blei innlagt på eit sjukehus i Houston i Texas laurdag med pusteproblem som følgje av ein lungebetennelse. Ein talsmann for Bush-paret opplyser at Bush senior blei lagt i narkose for å få reinska luftvegane, men at han no skal vere stabil.

George H.W. Bush har vore innlagt på sjukehus med luftvegsproblem ei rekkje gonger gjennom dei siste åra.

