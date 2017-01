Redd Barna: Kampen mot fattigdom går for sakte

Tusenårsmåla frå New York i 2015 inkluderte ei forplikting til å få slutt på ekstrem fattigdom blant barn før det har gått 15 år.

I høve Davos-toppmøtet som startar tysdag, legg Redd Barna fram nedslåande tal for korleis det går med fattigdomskampen:

– Det er utilgjeveleg at verda ikkje vil nå målet før om 18 generasjonar, med dagens progresjon, seier toppsjef Helle Thorning-Schmidt.

Ho held innlegg på Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos denne veka.

– Eg vil gjere det klart for verdsleiarane at dersom vi skal realisere ansvarleg leiarskap må vi nå ut til kvart einaste barn. Vi kan og må gjere ein betre jobb, inkludert å gi fleire eit godt helsetilbod og utdanning, ved å sikre at styresmakter øyremerkjer middel i budsjetta sine til å redusere fattigdom blant barn.

