Over 100 skal vere drepne i feilbombing av flyktningleir i Nigeria

Over hundre menneske skal vere drepne etter at eit nigeriansk kampfly feilbomba ein flyktningleir nordaust i landet, opplyser ein talsmann for styresmaktene.