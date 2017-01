Kinas president forsvarer globalisering i Davos

Xi talte for stappfull sal på møtet tysdag. Her tok han til orde for at globaliseringa har ført til mykje positivt. Han sa også at økonomisk globalisering verken kan få skulda for finanskrisa i 2008 eller den syriske flyktningsituasjonen. Men han sa samtidig at den er eit tviegga sverd når verdsøkonomien er under nedadgåande press.

Forventningane til talen var på førehand høge på møtet som i årevis har vore dominert av vestlege politikarar og næringslivsleiarar.

Mens Donald Trump førebur seg på å overta makta i USA, har Xi prioritert å delta i Davos. Han er den første kinesiske presidenten som nokon gong har vore til stades på møtet i den sveitsiske alpebyen.

Etter Trumps valsiger har Kina prøvd å ta over rolla som forsvarar av internasjonale handel. Kinesiske medium har skildra Xi som ei stabiliserande kraft i verda.

Trump har mange gonger kritisert Kina, og han har provosert kinesiske styresmakter kraftig ved å opne for endringar i USAs Taiwan-politikk.

(©NPK)