Fleire døyr av bier enn av slangar i Australia

Over halvparten av dei som døydde av bit og stikk av giftige dyr, døydde av allergiske reaksjonar i åra 2000-2013, ifølgje forskarar ved Melbourne-universitetet.

Undersøkinga viser at folk som var stukke av bier og veps, stod for 33 prosent av innleggingane på sjukehus for stikk og bit. Deretter følgde edderkoppbit på 30 prosent og slangebit på 15 prosent.

– Australia har ry på seg for å vere episenteret for alt som er giftig. Likevel er det aldri gjort noka skikkeleg studie av bit frå giftige dyr, seier Ronelle Welton, som leidde forskingsarbeidet.

Alt i alt døydde 64 menneske av giftige stikk eller bit frå bier, veps og slangar i perioden 2000–2013 i Australia. Andre dødelege angriparar inkluderte mellom anna maur og maneter, men ingen døydde av edderkoppbit.

