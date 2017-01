Brende overbevist om framleis amerikansk NATO-støtte

I ei kort fråsegn til NTB viser Utenriksdepartementet til samtalar Brende hadde med Trumps medarbeidarar i desember. Han fekk då forsikringar om at den påtroppande presidenten vil sikre USAs forpliktingar overfor Nato.

I intervju med britiske The Times og den tyske avisa Bild viser Trump til tidlegare utsegner om at Nato er utdatert, men seier også at alliansen svært viktig.

Han peikar på at mange europeiske NATO-land bør bruke meir pengar på forsvar og bidra meir til NATO-samarbeidet.

