USA sender ti Guantánamo-fangar til Oman

Det opplyste Omans utanriksdepartement måndag morgon. Det ligg ikkje føre nokon detaljar, men styresmaktene opplyser at landet har gått med på overføringa etter ein førespurnad frå Det kvite hus.

For få dagar sidan vart det opplyst at 19 av dei attverande 55 fangane på den amerikanske militærbasen på Cuba har fått grønt lys til å bli sette fri dei siste dagane før president Barack Obama overlèt Det kvite hus til Donald Trump.

Obama har ikkje følgt opp valløftet om å stengje Guantánamo-basen. I staden har han redusert talet på fangar.

Påtroppande president Donald Trump sa under valkampen at han ikkje berre ønskjer å behalde Guantánamo-basen, men at han vil «fylle den opp med forbrytarar».

