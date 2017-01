Pundet stuper etter brexit-varsel

FTSE 100-indeksen steig 0,1 prosent etter opningstid måndag, til rekordhøge 7.341,93 poeng. Dei andre leiande børsane i Europa og Asia vart svekte.

Pundet stupte til 1,1986 dollar, det lågaste nivået sidan oktober 2016, då det ein kort periode var nede på 1,1841 dollar.

Den britiske valutaen har tapt seg kraftig sidan juni i fjor, då britane stemte for å forlate EU. Dette har ført til at aksjekursen til multinasjonale bedrifter som energigigantane Shell og BP har hatt oppgang på London-børsen.

Dei europeiske børsane CAC 40 i Paris og Frankfurt DAX 30-indeksen gjekk ned høvesvis 0,5 og 0,6 prosent. Også dei asiatiske aksjemarknadane opplevde nedgang måndag.

Pundet fall etter at Storbritannia varsla om kutt i EU-støtta dersom dei ikkje kan halde seg i det indre marknaden og samtidig avgrense innvandringa. Ifølgje media skal May vere førebudd på å akseptere ein såkalla «hard brexit», og ho er venta å halde ein tale om planane tysdag. Talen kan komme til å føre pundet opp og ned som i ei berg-og-dalbane, ifølgje Jeremy Stretch i Canadian Imperial Bank of Commerce.

