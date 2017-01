Klart for nyval i Nord-Irland

Nord-Irland-ministeren i den britiske regjeringa, James Brokenshire, kasta måndag inn handkledet og innrømde at det ikkje lar seg gjere å overtale koalisjonspartnarane i provinsregjeringa til å halde fram samarbeidet.

Brokenshire seier at han håpar at katolikkane i Sinn Féin og protestantane i unionistpartiet DUP skal finne saman igjen etter valet, som kjem berre ti månader etter førre val i provinsen.

Nord-Irland-ekspert Jan Erik Mustad meiner den politiske krisa Nord-Irland no står oppe i, er den verste på ti år.

– Eg føler kvar gong eg er i Nord-Irland at det blir meir og meir uvisse om kva framtida vil bringe. No har uvissa om brexit komme på toppen av alt. Frykta er at håpløysa skal bli så stor at enkelte grupper ser det som nødvendig igjen å ty til vald som eit politisk verkemiddel, sa Mustad til NTB i førre veke.

